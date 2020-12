Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

AlzeyAlzey (ots)

Am 16.12.2020, gegen 18:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Keller in der Hospitalstraße in Alzey ein und entwendeten ein zwei hochwertige Mountain Bike der Marke Cube. Die entwendeten Fahrräder hatte einen Wert von ca. 1300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911 100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

