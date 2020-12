Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum 05.12.2020, 23:00 Uhr bis 06.12.2020, 10:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Kurfürstenstraße in Alzey von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden am vorderen Fahrzeugbereich. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Bitte kontaktieren Sie die Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110.

