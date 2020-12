Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

DintesheimDintesheim (ots)

Am 06.12.2020 gegen 18:45 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein Fahrzeug in starken Schlangenlinien fahren und hierbei immer wieder gegen den erhöhten Bordstein sowie in den Gegenverkehr geraten würde. Der 62-jährige Fahrer konnte in Dintesheim durch die Polizei Alzey außerhalb des Pkws einer Kontrolle unterzogen werden. Atemalkoholgeruch und ein schwankender Gang bekräftigten den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

