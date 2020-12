Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Nicht verkehrstüchtige Verkehrsteilnehmerin

L406 FramersheimL406 Framersheim (ots)

Am 04.12.2020 gegen 17:45 Uhr wurde durch Zeugen ein in schlangenlinienfahrender, unbeleuchteter PKW in der Schafhäuser-Straße in Fahrtrichtung Framersheim gemeldet. Im weiteren Verlauf der Fahrt überfuhr der Pkw einen Kreisverkehr sowie eine Verkehrsinsel und fuhr auf der L406 in Richtung Framersheim mehrfach in den Gegenverkehr. Durch die Polizei Alzey konnte eine ältere Verkehrsteilnehmerin kontrolliert werden, die, wie sich herausstellte, aufgrund von Altersschwäche nicht mehr verkehrstüchtig war. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Anschließend wurde sie nach Hause begleitet. Die Führerscheinstelle muss hierzu eine Entscheidung über den Erhalt oder die Einziehung der Fahrerlaubnis treffen. Wenn ein Verkehrsteilnehmer zu diesem Zeitpunkt auf der L406 im Bereich Framersheim unterwegs war und durch das Fahrverhalten der Dame behindert oder gefährdet wurde, möge dieser/diese sich bitte bei der Polizeiinspektion Alzey melden, 06731-9110.

