Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht in Flonheim

FlonheimFlonheim (ots)

Am 06.12.2020 kam es gegen 05:30 Uhr in der Langgasse in Flonheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei ist vermutlich ein PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW gefahren, der im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt wurde. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte die rechte Fahrzeugfront beschädigt sein. Bei Hinweisen zu dem Verursacher, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110.

