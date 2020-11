Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzeyer Polizei warnt erneut vor Anrufen durch "Falsche Polizisten"

AlzeyAlzey (ots)

Zurzeit gibt es wieder vermehrt Anrufe durch "Falsche Polizisten" im Landkreis Alzey-Worms. Insbesondere in Erbes-Büdesheim kommt es wieder vermehrt zu Anrufen durch "Falsche Polizisten". Die Betrüger melden sich am Telefon als Polizist oder Kriminalbeamter und gaukeln ihren Opfern vor, dass diese ins Visier von Einbrechern gerückt seien. Dabei erkundigten sie sich über die jeweiligen Vermögensverhältnisse. Dies ist eine Falle, warnt die Polizei. Glücklicherweise erkannten bislang alle Angerufenen den Betrug und bewahrten sich so vor einem hohen Vermögensschaden.

