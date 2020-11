POL-PIAZ: Enkelbetrug

Polizeiinspektion Alzey

Am Freitag, 20.11.2020, meldete sich gegen 12.00 Uhr eine unbekannte Person telefonisch bei einem 80-jährigen Alzeyer. In Folge geschickter Gesprächsführung gab sich die Person als Enkel des Angerufenen aus. Dieser habe am Morgen einen Unfall gehabt und benötige sofort 22 000 Euro um den Schaden zu bezahlen. Der Alzeyer ging auf diesen Betrugsversuch nicht ein und meldete den Sachverhalt an die Polizei. Die Polizei Alzey möchte auf diesem Wege die Bevölkerung vor dieser Betrugsmasche warnen. Erfahrungsgemäß werden die Betrüger auch weitere Opfer in der Region suchen. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Alzey unter der 06731/9110 zu melden.

