Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdieb in Alzey

AlzeyAlzey (ots)

Am Dienstag, 17.11.2020, kam es in Alzey zu einem Trickdiebstahl. Ein 72-Jähriger aus Gau-Odernheim war zunächst auf einer Bank am Obermarkt Geld abheben und ging anschließend in die Hospitalstraße zu einem Termin. Als er gegen 09.00 Uhr mit dem Termin fertig war, kam ein unbekannter Mann aus Richtung Selzgasse auf ihn zugelaufen und bat um den Wechsel eines 1 EUR Stückes für den Parkautomaten. Als der Gau-Odernheimer in seinen Geldbeutel nach dem Kleingeld schaute, trat der Unbekannte an ihn heran und suchte mit den Fingern im Geldbeutel mit. Der Gau-Odernheimer bat den Mann um Abstand und wechselte wie gewünscht die Münze. Der Mann ging schließlich in Richtung Selzgasse davon. Bei einem anschließenden Einkauf bemerkte der Gau-Odernheimer, dass aus dem Geldbeutel ca. 1000 Euro fehlten. Der Täter wird als ca. 55-60 Jahre alt und ca. 165 cm groß beschrieben und war von normaler Statur. Er hatte mittellange, gekräuselte, gräulich melierte Haare und trug eine Brille. Bekleidet war der Täter mit einer anthrazitfarbenen Stoffjacke. Der Mann sprach mit leichtem Akzent und deutete an, aus Köln zu kommen. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

