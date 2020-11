Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am heutigen Freitag den 13.11.2020 wendete gegen 15:50 Uhr ein Sattelzug an der Kreuzung L409/K10 zwischen Alzey-Weinheim und Alzey-Heimersheim. Dabei fuhr er über eine dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Nachdem er gewendet hatte fuhr er dann in Richtung Alzey davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mehrere Verkehrsteilnehmer die auf der L409 unterwegs waren mussten aufgrund des Wendemanövers kurz anhalten. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Alzey unter 06731/9110 in Verbindung zu setzen, da noch Zeugen zu dem Vorfall gesucht werden.

