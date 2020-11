Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: E-Roller-Fahrer lebensgefährlich Verletzt

AlzeyAlzey (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Mittwoch gegen 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Rheinhessen-Centers in Alzey. Ein 88 Jahre alter Mann war dort mit seinem E-Roller auf einem Fußgängerüberweg unterwegs. Ein Lkw-Fahrer erkannte den Rollerfahrer, welcher hinter einer Sichtschutzwand hervorkam, zu spät. Es kam zur Kollision. Der Rollerfahrer, welcher keinen Helm trug, erlitt durch den Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht derzeit Lebensgefahr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell