Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Falscher Polizist

WöllsteinWöllstein (ots)

Am Donnerstag, 05.11.2020, erhielten in der Zeit zwischen 22.25 und 23.10 Uhr gleich fünf Menschen in Wöllstein einen sehr ähnlichen Anruf. Ein Thomas Krass von der Polizei Wörrstadt meldete sich auf dem Festnetzanschluss der Wöllsteiner. Er erklärte, dass in der Nähe rumänische Einbrecher festgenommen wurden und nahm dies zum Anlass, die Angerufenen zu befragen, ob diese Wertgegenstände zu Hause haben. Als dies verneint wurde, legte der Anrufer in allen Fällen abrupt auf. Einen Polizeibeamten mit diesem Namen gibt es bei der Polizeiwache Wörrstadt nicht, die um diese Uhrzeit auch nicht mehr geöffnet hat. Die Polizei Alzey weist darauf hin, dass die Polizei am Telefon nie nach Wertgegenständen fragt. Bei zweifelhaften Telefonaten mit der Polizei solle man immer die örtlich zuständige Polizei zurückrufen und den Sachverhalt klären.

