Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey: Einbruch beim THW

AlzeyAlzey (ots)

In der Zeit von Montag, 02.11. bis Dienstag, 03.11. sind Diebe in ein Gebäude der Technischen Hilfswerke (THW) am Rande der Stadt Alzey eingedrungen. Nachdem die Einbrecher sich auf bisher ungeklärter Weise Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, brachen sie im Inneren mehreren Türen und Spinde mit brachialer Gewalt auf. Im Anschluss flüchteten die Täter durch die Fluchttür in unbekannte Richtung. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-100 in Verbindung zu setzen.

