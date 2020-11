Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey: Versuchter Einbruch in Shishabar

AlzeyAlzey (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend 23 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr gab es einen Einbruchsversuch in eine Shishabar in Alzey. Nach ersten Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter durch hebeln an verschiedenen Fenstern in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang, so dass sich der Sachschaden auf einen geringen dreistelligen Betrag beläuft. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem genannten Sachverhalt gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911-100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch online unter www.polizei.rlp.de/onlinewache unter dem Menüpunkt "Hinweis geben" entgegengenommen.

