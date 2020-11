Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wendelsheim: Einbrecher stehlen Tresor mit Schmuck und Bargeld

AlzeyAlzey (ots)

Einbrecher sind am Montag zwischen 07 und 10 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wendelsheim eingebrochen. Sie hebelten mittels eines spitzen Gegenstandes die Tür auf und gelangten so ins Wohnungsinnere. Aus dem Schlafzimmerschrank entwendeten die Täter einen Möbeltresor. Darin befand sich Schmuck und Bargeld. Mit der Beute flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-100 in Verbindung zu setzen.

