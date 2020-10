Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mit Pkw auf der B420 überschlagen II

Gau-Bickelheim (ots)

Am Sonntag den 25.10.2020 kam es gegen 04:20 auf der Bundesstraße 420 erneut zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Diesmal befuhr eine 18-jährige mit ihrem Pkw aus Richtung Gau-Bickelheim kommend in die Bundesstraße in Richtung Wallertheim. Kurz vor einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwinidigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hier schleuderte der Pkw durch den Grünstreifen und überschlug sich, bevor er wieder auf den Rädern zum stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt,, sie zog sich eine Kopfplatzwunde und Prellungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus verbracht. Zuvor war den eingesetzten Polizeibeamten jedoch deutlicher Alkoholgeruch bei der Frau aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand durch den Unfall Totalschaden.

