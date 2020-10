Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mit Pkw auf B420 überschlagen I

Wöllstein (ots)

Am Samstag 24.10.2020 kam es am frühen Morgen gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 420 bei Wöllstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich das verunfallte Fahrzeug überschlug. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Landstraße aus Richtung Wöllstein kommend in Richtung Gau-Bickelheim. Am Kreisverkehr B420/L415 verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Anschließend überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum liegen. Ein Zeuge konnte dem Mann aus seinem Fahrzeug helfen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, blieb nach ersten Erkenntnissen jedoch praktisch unverletzt. Am Fahrzeug, welches nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

