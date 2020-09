Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wöllstein - Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Wöllstein (ots)

Mittwoch, 23.09.2020 - Donnerstag, 24.09.2020

Nach einem Fahrzeugbrand in Wöllstein, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Vermutlich ausgelöst durch Brandbeschleuniger, gerät ein, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellter Opel Corsa, in Brand. Das durch den Brand stark beschädigte Fahrzeug, kann durch die Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass weitere Fahrzeuge oder Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

