Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verletzte Kinder bei Verkehrsunfall

Albig (ots)

Am Dienstag, 22.09.2020, kam es bei Albig zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Spiesheim die Landesstraße 408 aus Richtung A61 in Richtung A63. Als er in Höhe des kleinen Kronkreuzes nach links abbiegen wollte und hierzu abbremste, fuhr ihm ein 23-Jahriger aus Darmstadt, vermutlich ungebremst, von hinten auf. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrer und drei Kinder (4, 9, 9 Jahre alt) im Fahrzeug des Spiesheimers leicht verletzt und wurden in Krankenhäuser in Alzey und Mainz gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

