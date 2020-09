Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Jugendliche bewusstlos

Alzey (ots)

Am Dienstag, 22.09.2020, wurde die Polizei zu einem Notfall in Alzey gerufen. Hier konnten gegen 19.00 Uhr in einer Wohnung zwei Jugendliche im bewusstlosen Zustand aufgefunden werden. Zahlreiche Rettungskräfte stabilisierten die Jugendlichen und brachten sie in Krankenhäuser in Mainz und Worms. Im Zugriffsbereich der Jugendlichen konnten verschiedene Pillen und andere Substanzen aufgefunden werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass hier eine Drogenparty stattgefunden haben könnte. Ob der Konsum dieser Substanzen für die Bewusstlosigkeit ursächlich gewesen ist, soll durch entsprechende Untersuchungen geklärt werden.

