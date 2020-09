Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Westhofen (ots)

Dienstag,22.09.2020, 18:42Uhr:

Am Dienstagabend befährt ein Traktorfahrer die Landesstraße 386, aus Richtung Westhofen kommend, in Richtung Osthofen. Ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang wird er zunächst von einem Bus überholt. Im Anschluss biegt er nach links in einen Feldweg ab, übersieht jedoch dabei die sich von hinten nähernde Motorradfahrerin, die den Traktorfahrer ebenfalls überholen will und nicht erkennt, dass dieser abbiegen will. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wird die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie wird anschließend ins Klinikum Worms verbracht. Nach ersten Informationen, besteht gegenwärtig keine Lebensgefahr. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde zur Verkehrsunfallaufnahme, ein Gutachter hinzugezogen.

