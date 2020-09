Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Spiesheim: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Alzey (ots)

Eine 50-jährige PKW-Fahrerin hat am Montagmorgen (21.09.) in Spiesheim einen Unfall verursacht. Die Fahrerin befuhr die Oberstraße von Albig kommend in Richtung Ortsmitte. Eingangs einer Rechtskurve kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und anschließend in der dortigen Grünanlage zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand und sie keinen Führerschein besitzt. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

