Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Ober-Flörsheim: Tiefstehende Sonne verursacht Unfall mit Personenschaden

Alzey (ots)

Am Samstag, 19.09.20 um 17.55 Uhr, wollte eine 51-jähriger Pkw-Fahrerin von der B 271 kommend nach links in die Landesstraße 386 in Richtung Kirchheimbolanden einbiegen. Offenbar aufgrund tiefstehender Sonne konnte sie dabei das sich aus Richtung Kirchheimbolanden herannahende Motorrad nicht sehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 56-jährige Motorradfahrer, rutschte über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße und kam im Straßengraben schwer verletzt zum Liegen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L 386 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über die Ortslage Flomborn.

