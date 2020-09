Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gasleck in Eppelsheim

Eppelsheim (ots)

Am Montag, 21.09.2020, wurde gegen 12.30 Uhr ein Gasleck in Eppelsheim gemeldet. Bei Bauarbeiten an einem Gehweg war in der Bahnhofstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Es mussten im Umkreis von 50 Metern die Wohngebäude geräumt werden. Die Gaszufuhr konnte zunächst unterbrochen und nach 20 Minuten vollständig abgeschaltet werden. Die Leitung soll im Laufe des Tages repariert werden. Es entstanden keine Personen- oder Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell