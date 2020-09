Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Bechtheim

Bechtheim (ots)

Am Montag, 21.09.2020, wurde in einen Betrieb in Bechtheim, Rheinstraße, eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam die Eingangs- und Zimmertüren mehrerer Gebäudeteile und Bürocontainer auf und durchwühlten dort alle Schränke. Erbeutet wurde nach bisheriger Erkenntnis lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte hingegen ca. 5 000 EUR betragen. Aufgrund von Wahrnehmungen eines Nachbarn dürfte sich die Tat gegen 02.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

