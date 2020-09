Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Erneuter Unfall an der Einmündung Landesstraße 386

Ober-Flörsheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:40 Uhr in Ober-Flörsheim an der Einmündung zur Landesstraße 386 erneut zu einem Unfall. Ein 23-jähriger der mit seinem Pkw aus Richtung Flomborn/Ober-Flörsheim kommend auf die Landesstraße 386 nach links abbiegen wollte übersah einen aus Richtung Stetten kommenden und bevorrechtigten Pkw eines 53-jährigen. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der 23-jährige Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhausgebracht. Die beiden Insassen des anderen Pkw blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Alzey-Land-Süd im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen.

