POL-PIAZ: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ober-Flörsheim (ots)

Am Samstag den 19.09.2020 kam es gegen 18:00 Uhr auf der Landesstraße 386 bei Ober-Flörsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 51-jährige Autofahrerin wollte aus Ober-Flörsheim kommend nach links auf die Landesstraße 386 in Richtung Kirchheimbolanden abbiegen. Möglicherweise aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigten 56-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Unfall, wobei der Motorradfahrer erheblich im Beinbereich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000,- EUR. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Landstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

