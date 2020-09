Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall mit Erntemaschine

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Spiesheim (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei Spießheim. Ein 28-Jähriger aus Armsheim überquerte gegen 18.20 Uhr mit einem Traubenvollernter die Landesstraße 414 und stieß hierbei mit einem 32-jährigen Alzeyer in einem Klein-LKW zusammen. Die Fahrer der Fahrzeuge wurden hierbei leicht verletzt. Ein sich im Führerhaus der Erntemaschine befindliches 3-jähriges Kind blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An der Erntemaschine und dem Klein-LKW entstand ein Sachschaden von ca. 150 000 EUR. Die Feuerwehren Spiesheim, Biebelnheim und Gau-Odernheim waren mit 25 Einstzkräften vor Ort. Infolge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis 21.00 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell