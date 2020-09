Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Biebelnheim - Diebstahl aus Wohnmobilen - Polizei sucht Zeugen!

Alzey (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betraten vermutlich mehrere unbekannte Täter das Gelände, des am Ortseingang von Biebelnheim nahe der Autobahn befindlichen Wohnmobilparks. Dort wurden an mehreren Wohnmobilen Motorteile entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung im fünfstelligem Bereich. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731/911 100 in Verbindung zu setzen.

