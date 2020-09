Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Junge läuft nach Sturz davon

Bechenheim (ots)

Am Montag, 31.08.2020, ereignete sich ein Zusammenstoß in Bechenheim. Der 19-jährige Fahrer eines Pritschenwagen befuhr gegen 14.15 Uhr bei Starkregen die Obergasse. Der Wagen fuhr mit geringer Geschwindigkeit an einem an der Bushaltestelle wartenden Bus vorbei, als die Insassen einen Schlag hörten. Über die Außenspiegel konnte man erkennen, dass ein kleiner Junge auf der Fahrbahn lag. Als man stehen blieb und sich um den Jungen kümmern wollte, stand dieser auf und lief in Richtung Feuerwehr davon. Es ist unbekannt, ob sich der Junge bei dem Zusammenstoß und anschließenden Sturz verletzt hat. Am Pritschenwagen entstand kein Sachschaden. Der Junge wird zwischen 8 und 10 Jahren alt beschrieben und trug einen Schulranzen. Die Polizei Alzey bittet, die Familie des Jungen oder Unfallzeugen sich unter 06731/9110 zu melden.

