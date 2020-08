Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wöllstein - Einbruch Nettomarkt -

Alzey (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 23.00 und 01.00 Uhr in den Netto-Einkaufsmarkt in der Ernst-Ludwig-Straße in Wöllstein eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Möglicherweise reiht sich dieser Einbruch in eine seit Jahresbeginn verzeichnete überregionale Serie von Einbrüchen in Netto-Einkaufsmärkte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731/911 100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell