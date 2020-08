Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdung auf der L 409 in Alzey gesucht!

Alzey (ots)

Am 15.08.2020, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 409 zwischen Alzey und Alzey-Dautenheim zu mehreren Verkehrsgefährdungen. Hierbei soll eine Verkehrsteilnehmerin mit einem schwarzen VW Polo mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen oder ausweichen mussten. Die Polizei Alzey bittet daher betroffene Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizeiinspektion Alzey (Tel:06731/911-100) zu melden und so zur Aufklärung der Straftat beizutragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell