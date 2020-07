Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Körperverletzung in Gau-Odernheim - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am 21.07.2020, gegen 20:30 Uhr, kam es im Bereich des REWE Marktes in Gau-Odernheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 16-jähriger unvermittelt mit einem Faustschlag attackiert und schwer verletzt wurde. Der männliche Täter flüchtete anschließend mit einer weiteren Person in einem PKW in unbekannte Richtung.

Beschreibung Täter: 20-25 Jahr alt, 1,85 Meter groß, kurze blonde Haare, athletische Figur

Beschreibung PKW: Weißer PKW der Golf-Klasse, auffällige grüne und rote Applikationen, Muster ähnlich Rennflagge, AZ Kurzeitkennzeichen

Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise auf den geflüchteten Täter bzw. PKW geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06731/911-100 bei der Alzeyer Polizei zu melden.

