Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Radfahrer umgefahren und geflüchtet

Gau-Odernheim (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in der Gau-Odernheimer Mühlstraße Ecke Brunnenstraße zu einem Unfall zwischen PKW und einem 17-jährigern Radfahrer. Der PKW missachtete die Vorfahrt des Radfahrers und stieß mit ihm zusammen. Dadurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich im Gesicht. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen weißen PKW mit seitlichem schwarzen Querstreifen, vermutlich ein Audi SUV Q5. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem besagten flüchtigen PKW machen? Hinweise an die Polizei Alzey unter 06731 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell