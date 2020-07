Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brandserie in Alzey aufgeklärt

Alzey (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Alzey erneut zu zwei Bränden, die sich in eine Serie von gleichgelagerten Taten einreiht, die seit April diesen Jahren zu verzeichnen sind. In den bislang 12 Fällen wurden überwiegend Mülltonnen für Altpapier entzündet. In einem Fall griff das Feuer auf mehrere geparkte Pkw über, wodurch hoher Sachschaden entstand. Bereits nach den ersten Bränden richtete die Polizeiinspektion Alzey eine Ermittlungsgruppe ein, die sich mit großem Aufwand mit der Aufklärung dieser Tatserie befasste. Im Rahmen der Tatortaufnahme beim letzten Fall am Mittwoch konnten im Zuge von Fahndungsmaßnahmen zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 29-jährige Männer aus Alzey. Bei den sich anschließenden polizeilichen Vernehmungen legten die Beiden umfassende Geständnisse ab und räumten alle ihnen zur Last gelegten Taten ein. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Klärung dieser Tatserie, die in den betroffenen Wohngebieten für erhebliche Unruhe gesorgt hatte, ist nicht zuletzt Ergebnis der Fahndungskonzeption, die durch die Ermittlungsgruppe erarbeitet wurde.

