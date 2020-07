Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zwei Verletzte bei Unfall

Bild-Infos

Download

Framersheim (ots)

Ein Unfall bei dem zwei Personen verletzt wurden ereignete sich heute gegen 10:10 Uhr auf der L406 in Höhe Framersheim. Eine 79 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße aus Richtung Gau-Odernheim kommend in Richtung Alzey. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass sie dabei mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und hier mit entgegenkommenden Pkw eines 34 Jahre alte Mannes kollidierte. Beide Beteiligte zogen sich dabei div. Prellungen sowie kleinere Schnittverletzungen zu und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die L406 für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Gau-Odernheim und Bechtolsheim im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell