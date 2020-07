Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Raub in Flonheim

Flonheim (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2020, kam es in Flonheim zu einem Raub. Der unbekannte Täter betrat gegen 14.00 Uhr eine Pizzeria in der Obergasse und erkundigte sich zunächst nach Arbeit. Dann zog er Waffe und forderte das Geld aus der Kasse. Der Täter erbeutete einen zweistelligen Betrag und verließ das Anwesen in Richtung Uffhofen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann, 180 bis 185 cm groß. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem weißen T-Shirt. Während der Tatausführung trug er einen bunten Mundschutz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Alzey unter 06731/9110 entgegen.

