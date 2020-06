Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Diebstahl von Fahrradteilen - Zeugin gesucht

Alzey (ots)

Ein 56 Jahre alter Alzeyer kaufte am vergangenen Samstag den 30.05.2020 gegen 14:15 Uhr im Rheinhessen-Center in Alzey verschiedene Teile für sein Fahrrad. Nachdem er das Einkaufszentraum verlassen hatte vergaß er jedoch beim Abstellen seines Einkaufswagens die Teile. Als er dies kurze Zeit später bemerkte lief er sofort zum Abstellplatz der Einkaufswagen zurück - die Teilte waren jedoch bereits durch eine Person aus dem Wagen genommen worden. Eine Zeugin gab dem Geschädigten einen Hinweis auf die Person, die die Fahrradteile vermutlich an sich genommen hat. Leider sind von der Zeugin weder Name noch eine Erreichbarkeit bekannt. Sie wird daher gebeten sich unter 06731/911-0 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell