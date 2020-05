Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Erneuter Mülltonnenbrand in Alzey

Alzey (ots)

Um 23.09 Uhr meldet eine Anwohnerin den Brand einer Mülltonne an einem Mehrfamilienhaus im Theodor-Heuss-Ring in Alzey. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr durch Löschmaßnahmen der Anwohner mit eigenen Mitteln eingedämmt werden. Vier Mülltonnen (Papier und Wertmüll) waren in Brand geraten; das Feuer hatte zudem eine angrenzende Hecke teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Das angrenzende Gebäude blieb unbeschädigt. Aufgrund der Lage vor Ort wird abermals von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

