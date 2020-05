Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey

Polizei sucht Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung

Alzey (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2020, um 12:46 Uhr kam es in der Spießgasse in Alzey (Fahrtrichtung Weinheimer Landstraße) in Höhe der dortigen Vögeli GmbH zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch eine 59-jährige Mauchenheimerin. Diese sei mit ihrem schwarzen Kleinwagen immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Spießgasse konnte ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Ford Kastenwagen nur durch ein beherztes Ausweichmanöver ein Frontalzusammenstoß verhindern. Die Polizei bittet nun den Geschädigten der Straßenverkehrsgefährdungen sich unter der 06731/911-100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell