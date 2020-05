Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bild-Infos

Download

Bechtheim (ots)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Mettenheim zog sich am heutigen frühen Nachmittag tödliche Verletzungen zu, als er mit seinem Kraftrad stürzte.

Der Mann war auf der K 42 von Dittelsheim-Heßloch nach Bechtheim unterwegs, als er in einer Linkskurve stürzte und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache in Frage kommen.

Die K 42 musste während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell