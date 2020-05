Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfallflucht auf der K9 bei Eckelsheim - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Dienstag, den 12. Mai, gegen 20.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die K9 aus Richtung Wendelsheim kommend, in Fahrtrichtung Eckelsheim. In einer Rechtskurve, kurz vor der Ortseinfahrt Eckelsheim, kam ihm ein PKW entgegen. Dieser befuhr die Fahrbahn hierbei so weit links, dass der 17-jährige in den Grünstreifen ausweichen musste, um einer Frontalkollision zu entgehen. Hier stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Nach Angaben des 17-jährigen dürfte sich beim flüchtigen Unfallfahrzeug um einen weißen BMW mit AZ Kennzeichen handeln. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeidienststelle Alzey, Tel. 06731 911-100, in Verbindung zu setzen.

