Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: 4 Hausschweine verursachen auf der L 409 einen Unfall mit vier Verletzten

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Am Sonntag den 10.05.2020, gegen 15 Uhr befuhr eine 61jähriger Kölner mit seinem PKW + Anhänger die L 409 aus Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Alzey. Im Anhänger befanden sich vier Hausschweine. Da der Anhänger für einen Viehtransport nicht geeignet war sprangen alle vier Schweine während der Fahrt vom Anhänger. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass eines der Schweine frontal mit einem Fahrzeug kollidierte. Der Unfallbeteiligte entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Zeugin verständigte die Polizei und sicherte das freilaufende Tier ab, damit dieses nicht ein weiteres Mal auf die Fahrbahn lief. Ein ihr entgegenkommende Fahrzeug verlangsamte seine Geschwindigkeit aufgrund der unklaren Lage. Eine 27jährige Wendelsheimerin bemerkte die Geschwindigkeitsreduzierung zu spät und fuhr auf. Im Rahmen des Auffahrunfalles wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand ein Totalschaden. Zwei der vier entlaufenen Schweine konnten wieder eingefangen werden. Die anderen beiden mussten aufgrund ihrer Verletzungen vor Ort erlöst werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell