Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim, Balkonbrand

Alzey (ots)

Am frühen Morgen des 07.05.2020 kam es in Gau-Odernheim zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, brannte es auf einem Balkon im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Offenbar waren mehrere Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei einer Brandortbegehung konnte ein technischer Defekt in einem Elektrokabel des Rollladen festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Im Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

