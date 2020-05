Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Eppelsheim: ausgehobener Gullideckel verursacht Sachschaden

Bild-Infos

Download

Alzey (ots)

Am 28.04.2020 gegen 06:00 Uhr befuhr der 28-jährige Eppelsheimer mit seinem Fahrzeug die Hangen-Weisheimer Straße in Eppelsheim von Richtung Hangen-Weisheim kommend in Richtung Ortskern. Aufgrund der Dunkelheit übersah er einen aus seiner Verankerung gelösten Kanaldeckel. Es kam zum Unfall. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Durch die eingesetzten Polizeikräfte können in der Kirchgasse und in der Bahnhofstraße weiterhin zwei ausgehobene Einlaufgitter festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Tatzeit dürfte die Nacht vom 27.04.2020 auf den 28.04.2020 gewesen sein. Die Polizei Alzey bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel:06731/911-100.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell