POL-PIAZ: Einbruch in ein Fitnessstudio in Erbes-Büdesheim

In der Zeit vom 04.04.2020 bis 06.04.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Fitnessstudio in Erbes-Büdesheim. Über die Notausgangstür gelangten die Täter in das Innere des Gebäudes. Hier entwendeten sie diverse Fitnessgeräte und Bargeldeinnahmen in dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Alzey hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Alzey unter der Telefonnummer 06731/911-0 entgegen.

