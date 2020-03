Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Sulzheim (ots)

Am Freitag, den 27.03.2020 gegen 22.00 Uhr befuhr ein 33jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt mit seinem Pkw die Straße Hintere Dorfstraße in Sulzheim entlang. Der Fahrer des Pkw stieß gegen einen am rechten Fahrbandrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der geparkte gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch die Polizei Alzey konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11 500EUR beziffert.

