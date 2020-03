Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbrüche in Eppelsheimer Kleingartenanlage und Hundeschule

Alzey (ots)

In der Zeit vom 19. - 20. März suchten bisher unbekannte Täter eine Kleingartenanlage in Eppelsheim auf. Dort wurden von sechs Gärten die Eingangstüren aufgebrochen. Ebenso drangen die Täter in die benachbarte Hundeschule ein. Ein Stromaggregat wurde mit einer Schubkarre abtransportiert aber in der Nähe der Anlage liegen gelassen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Motorsense und eine Wasserpumpe. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Alzey (06731-9110) zu melden.

