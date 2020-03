Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Alzey, Dr.-Georg-Durst-Straße (ots)

Am Samstagmorgen, den 14.03.2020 gegen 04:50 Uhr melden Zeugen der Polizei einen Unfall in der Dr.-Georg-Durst-Straße in Alzey. Im Rahmen der Unfallaufnahme der Polizei stellt sich heraus, dass ein Pkw die Dr.-Georg-Durst-Straße in Fahrtrichtung Nibelungenstraße befuhr und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte zunächst mit dort befindlichen Blumenkästen. Der Fahrzeugführer setzte jedoch seine Fahrt fort und stieß daraufhin mit einem Verkehrszeichen sowie einer Grundstücksmauer zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst und ließ das Fahrzeug an der Unfallörtlichkeit zurück, da dieses nicht mehr fahrbereit war. Aufgrund dessen musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ermittelt werden, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine 17-Jährige aus Alzey handelte. Die 17-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, zudem war sie alkoholisiert. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

