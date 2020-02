Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gundheim - Stromausfall nach Unfall

Am Mittwoch, den 26.02.2020, gegen 21:10 Uhr befuhr der 18-jährige Bermersheimer die K35 aus Mörstadt kommend in Richtung Gundheim. In Gundheim bog der Fahrer nach links in die Bahnhofstraße ab als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer wich daraufhin dem Tier aus und fuhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Hofeinfahrtstür, Betonmauer und Stromkasten. Daraufhin fiel in Gundheim teilweise der Strom aus. Die Hofeingangstür, Teile der angrenzenden Mauer, sowie der Stromschaltkasten wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Der 18-jährige Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Durch einen verständigten Techniker der EWR wurde der Stromausfall umgehend beseitigt.

