POL-PIAZ: Saulheim - Kellerbrand in Wohnhaus

Am Donnerstag, den 13.02.2020 wurde gegen 18:00 Uhr durch die Anwohner eines Einfamilienhauses in Saulheim ein Kellerbrand gemeldet. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Kellerbrand wurde durch 57 Kräften der Feuerwehren Saulheim, Wörrstadt und Partenheim unter Kontrolle gebracht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Brandursächlich dürfte eine Induktionsspannung in einer aufgerollten Kabeltrommel und darüber gestapelter Wäsche sein. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 EUR.

